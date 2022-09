Alemanha dispensa Neuer e Goretzka, devido a infeção por Covid-19

Manuel Neuer e Goretzka foram dispensados dos trabalhos da seleção da Alemanha, depois de terem testado positivo à Covid-19. O guarda-redes e o médio do Bayern Munique não estarão à disposição de Hans-Dieter Flick para os jogos com Hungria e Inglaterra, nas duas últimas jornadas da fase de grupos da Liga das Nações.

Oliver Baumann, guarda-redes do Hoffenheim, foi chamado de urgência para concorrer com ter Stegen e Kevin Trapp pelo lugar na baliza.

A Alemanha está na segunda posição do Grupo A3, com seis pontos. Tem menos um do que a Hungria, que lidera. A Itália tem cinco pontos e a Inglaterra está no último lugar, de despromoção à Liga das Nações B, com dois pontos.

Os germânicos recebem a Hungria na sexta-feira, às 19h45, e visitam Inglatrerra na segunda-feira, também com jogo às 19h45. Se venceram os dois jogos, apuram-se para a "final four" da Liga das Nações, a realizar em junho de 2023.