Rússia fora da qualificação para o Euro 2024

A UEFA confirmou que a Rússia não vai disputar a qualificação para o Euro 2024.

O sorteio da qualificação decorre no próximo dia 9 de outubro, em Frankfurt, na Alemanha, país onde se vai realizar a fase final do torneio.

Em nota oficial, a UEFA recorda que "todas as equipas russas estão suspensas após a decisão do Comité Executivo da UEFA a 28 de fevereiro. Deste modo, a Rússia não vai estar incluída no sorteio dos grupos de qualificação para o jogos entre 2022 e 2024".

Andrii Pavelko, presidente da Federação Ucraniana de Futebol, saudou a decisão e dá como garantida a ausência da Rússia da fase final do torneio.

"Os russos simplesmente não têm nada para se prepararem. Conforme solicitado, a federação russa não estará em Frankfurt. Pelo menos até 2024, não vão participar em competições internacionais oficiais de futebol. O Euro 2024 será realizado sem o país agressor. Glória à Ucrânia", afirma.

Após o início da invasão russa na Ucrânia, a UEFA exclui todas as equipas russas das provas europeias. A seleção já nem disputou o "play-off" de acesso ao Mundial, que decorre em novembro e dezembro no Qatar.