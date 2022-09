Luis Suárez deixa Nacional no final da época

O presidente do Nacional, do Uruguai, confirma que Luis Suárez vai deixar o clube no final da época.

“Quando terminar o campeonato, o Luis Suárez vai embora do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas”, referiu José Fuentes ao programa “Punto Penal”.

Fuentes garante que o veterano avançado, de 35 anos, precisava de clube para se preparar para o Mundial 2022, que decorre de novembro para dezembro.

Luis Suárez soma quatro golos e três assistências em oito jogos pelo Nacional.