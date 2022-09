Zagadou reforça o Estugarda depois de cinco anos em Dortmund

O Estugarda oficializou a contratação do defesa Dan-Axel Zagadou.

O central francês de 23 anos estava livre no mercado de transferências, depois de ter terminado contrato com o Dortmund na época passada. Assina um contrato de longa duração, até 2026.

"Zagadou tem todas as qualidades que um central de topo precisa. É forte, bom passe e tem grande experiência nacional e internacional. Estamos felizes por contar com ele", disse o diretor-desportivo do clube,.

Dan-Axel Zagadou trocou a formação do PSG pelo Dortmund em 2017. Somou 92 jogos pelo BVB, 19 dos quais na época passada.



O Estugarda está no 16.º posto da Bundesliga, ainda sem qualquer vitória somada, com 5 empates e 2 derrotas.