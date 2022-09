Xeka tem "muitas ofertas", mas nenhuma de Portugal

Xeka tem várias propostas em mãos, mas nenhuma de Portugal, revela o empresário do médio português, que está sem clube, à Renascença.

Xeka terminou contrato com o Lille e pode assinar por um clube novo, mesmo após o fecho do mercado de transferências. Nesse sentido, já foi associado aos três grandes portugueses, especialmente o FC Porto, que tem tido problemas no meio-campo.

Em declarações a Bola Branca, Nelson Almeida adianta que o jogador, de 27 anos, tem propostas de Espanha, Inglaterra, França e Itália, mas nada de Portugal.

"Em relação a Portugal, nenhum clube falou, não tivemos conversação nenhuma", refere.

Apesar de "nunca" ter sido contactado por clubes portugueses acerca de Xeka, o empresário não descarta o regresso ao futebol nacional, em caso de abordagem: "Está tudo em aberto."

"Tivemos muitas ofertas, o jogador está livre e está à espera de uma coisa melhor para ele", salienta.