Palmeiras mais isolado na frente do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Santos, por 1-0, em jogo da jornada 27 do campeonato brasileiro. Gabriel Menino fez o único golo da partida, ao minuto 75, quando a equipa de Abel já jogava com menos um elemento, por expulsão de Danilo, aos 60 minutos.

Com esta vitória, o Palmeiras chega aos 57 pontos e fica a nove do Fluminense, segundo classificado. Neste momento, o verdão aumenta a diferença para o rival mais direto, sendo que o Internacional de Porto Alegre, terceiro da tabela, tem jogo para disputar com o Atlético Goianiense. Em caso de vitória, o Internacional repõe a diferença de oito pontos para o Palmeiras, o líder do Brasileirão.

Depois de a meio da semana passada ter assegurado a presença na final da Copa do Brasil, o Corinthians, de Vítor Pereira, foi derrotado, no campeonato, pelo América Mineiro (1-0), com golo de Juninho. Os paulistas estão na 5.ª posição, com os mesmos 44 pontos do sexto, o Athletico Paranaense, treinado por Luiz Felipe Scolari, que no domingo empatou com o Cuiabá, de António Oliveira.

A equipa do treinador português não venceu há cinco jornadas e continua em lugar de despromoção, com 27 pontos, a um do Coritiba, a primeira equipa acima de linha de água.