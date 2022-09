Olympiacos demite treinador que substituiu Pedro Martins

O Olympiacos anunciou, esta segunda-feira, o despedimento do treinador espanhol Carlos Corberán, que há cerca de um mês e meio sucedeu a Pedro Martins no clube grego.

Em 11 jogos, Corberán conquistou duas vitórias, empatou seis partidas e perdeu três. Deixa o Olympiacos no 6.º lugar, a sete pontos do líder, o rival Panathinaikos.

Foi a primeira experiência de Corberán no futebol grego, depois de nas duas últimas temporadas ter orientado o Huddersfield Town, no Championship. Na temporada passada levou os ingleses à final do "play-off" de promoção, mas perdeu para o Nottingham Forest.

O Olympiacos ainda não anunciou o nome do sucessor do espanhol, que será o terceiro treinador da época nos campeões gregos.