Max Eberl deixa Monchengladbach e assina pelo Leipzig

Max Eberl será o novo diretor desportivo do Leipzig. O antigo futebolista, que terminou a carreira no Borussia Monchengladbach e lá iniciou a de dirigente, coloca um ponto final numa relação de mais de 20 anos.

Eberl, de 48 anos, tinha cessado funções na direção desportiva do clube em janeiro, mas, explica o Monchengladbach, manifestou o desejo de voltar ao ativo em Leipzig.

Os clubes chegaram a acordo e Max Eberl passará a ser diretor desportivo da equipa de André Silva a partir de 15 de dezembro. O dirigente esteve ligado aos anos de regresso do Borussia Monchengladbach aos lugares de topo da Bundesliga.

Despromovido à segunda divisão em 2007, o Borussia regressou à primeira liga, com Max Eberl como diretor desportivo. Depois de três épocas abaixo do 10.º lugar, a equipa ficou sempre no "top-10" (11 épocas). A melhor classificação foi em 2014/15, com o 3.º lugar final.

Apesar de neste período não ter conquistado qualquer título, o Monchengladbach esteve três vezes na Liga dos Campeões.