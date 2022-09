Keita Baldé suspenso até dezembro por infração durante controlo antidoping

O futebolista internacional senegalês Keita Baldé foi suspenso até 5 de dezembro por "violação do procedimento durante um controlo antidoping", o que deverá afastar o avançado do Mundial 2022, anunciou o Spartak Moscovo, esta segunda-feira.

Keita Baldé, de 27 anos, foi suspenso pela autoridade italiana de antidopagem por uma infração cometida quando representava o Cagliari, na época 2021/22, informou o Spartak Moscovo, atual clube do jogador, em comunicado.

O emblema da capital russa não especificou qual o procedimento do controlo antidoping que foi violado por Keita Baldé, assinalando apenas que não foi detetada nenhuma substância proibida nas amostras recolhidas ao avançado.

O Senegal, que Keita Baldé representou em 40 jogos, tendo marcado seis golos, estreia-se no Grupo A da fase final do Mundial 2022 em 21 de novembro, frente aos Países Baixos, defrontando o anfitrião Qatar em 25 e o Equador em 29 do mesmo mês.