Julian Nagelsmann recebe voto de confiança do presidente do Bayern

O presidente do Bayern Munique assume que não está satisfeito com o momento que a equipa atravessa, mas assegura que o lugar do treinador Julian Nagelsmann não estão em risco.

Após a derrota no terreno do Augsburgo, no sábado, Oliver Kahn, em declarações à Sky Sport, reforça confiança em Nagelsmann.

"Não estamos a falar com qualquer treinador, temos confiança em Nagelsmann. Obviamente não estamos satisfeitos e estamos todos de mau humor, mas só pensamos no próximo jogo, com o Bayer Leverkusen", diz o dirigente.

Em sete jornadas da Bundesliga, o Bayern Munique venceu três jogos, empatou outros três e perdeu um. A equipa está no 5.º lugar, a cinco pontos do Union Berlim, que lidera.



Apesar da má campanha no campeonato, em que já não ganha há três jornadas, o Bayern já tem um título - a Supertaça da Alemanha - e venceu os dois jogos inaugurais da fase de grupos da Liga dos Campeões, frente a Barcelona e Inter.