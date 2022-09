França obrigada a dispensar Lloris e Theo Hernández

O selecionador francês viu-se obrigado a dispensar o guarda-redes do Tottenham Hugo Llloris e o lateral do Milan Theo Hernández, devido a lesões. Ambos a contas com problemas musculares não contarão para Deschamps nos jogos com Áustria e Dinamarca, para a Liga das Nações.

Alban Lafont, guarda-redes do Nantes, e Lucas Digne, lateral esquerdo do Aston Villa, foram chamados para os lugares dos jogadores lesionados.

A França disputa os últimos jogos da fase de grupos da Liga das Nações já sem possibilidades de qualificação para a "final four". Os campeões do mundo e detentores do troféu da Liga das Nações, que venceram em 2021, jogam para evitar a despromoção à Liga das Nações B.

A Franças está no último lugar do Grupo 1, com dois pontos. Recebe a Áustria, penúltima classificada, com mais dois pontos, na quinta-feira, e visita a Dinamarca no domingo. Os dinamarqueses lideram o grupo, com nove pontos. Têm mais dois do que a Croácia e mais cinco do que a Áustria.