Udinese, de Beto, lidera Série A

A Udinese assumiu provisoriamente a liderança da Liga italiana de futebol, ao operar a reviravolta na receção ao Inter Milão e vencer por 3-1, em jogo da sétima jornada.

Os “nerazzurri” adiantaram-se no marcador logo aos cinco minutos, num livre direto executado por Nicolò Barella, só que a formação de Udine, que contou com o avançado português Beto de início, chegou ao empate ainda no primeiro tempo, com um autogolo de Milan Skriniar, aos 22.

Nos instantes finais da segunda parte, o esloveno Jaka Bijol deu a volta marcador, aos 84 minutos, antes de o alemão Tolgan Arslan, aos 90+3, fixar o resultado e consumar o triunfo dos anfitriões.

Depois de ter entrado no campeonato com uma derrota (AC Milan) e um empate (Salernitana), a Udinese leva já cinco vitórias consecutivas e lidera a Serie A à condição, com 16 pontos, mais dois do que Nápoles, Atalanta e AC Milan, que jogam ainda este domingo.

Já o Inter somou a terceira derrota seguida fora de casa no campeonato e é sexto colocado, com 12 pontos, mas poderá cair na classificação, caso Lazio e Juventus, sétimo e oitavo, respetivamente, vençam nesta ronda.