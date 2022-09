Brugge derrotado após goleada no Dragão

O Club Brugge, adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões, perdeu por 3-0 em casa do Standard Liège, para a nona jornada do campeonato belga de futebol, liderado pelo invicto Antuérpia.

Cinco dias após ter goleado por 4-0 o FC Porto no Estádio do Dragão, o Club Brugge perdeu por 3-0 em casa do Standard Liège, que marcou pelo dinamarquês Philip Zinckernagel, aos 30 e 64 minutos, e por William Balikwisha, aos 90+2.

O Club Brugge, que encerrou um ciclo de sete vitórias consecutivas, manteve a terceira posição do campeonato, com 19 pontos, agora a oito do líder invicto Antuérpia, enquanto o Standard Liège ascendeu a quinto, com 16, em igualdade com o Union, sexto.

Com duas vitórias em duas jornadas da Liga dos Campeões, o Club Brugge lidera isolado o Grupo B, com seis pontos, a três do Bayer Leverkusen, segundo, e Atlético de Madrid, terceiro. O FC Porto é quarto ainda sem qualquer ponto.