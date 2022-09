Sobram quatro portugueses na lista para o prémio Golden Boy

Sobram quatro portugueses na lista de 40 nomeados para o prémio Golden Boy 2023, atribuído ao melhor jogador sub-21 a atuar na Europa.

Fábio Carvalho, do Liverpool, Fábio Silva, do Anderlecht, Henrique Araújo, do Benfica, e Nuno Mendes, do PSG, são os portugueses que continuam na corrida ao prémio organizado pelo jornal italiano "Tuttosport".



Caem da lista Paulo Bernardo e Diego Moreira, do Benfica, tal como Francisco Conceição, que este verão trocou o FC Porto pelo Ajax.

O Golden Boy já foi vencido por dois jogadores portugueses. Renato Sanches foi distinguido em 2016 e João Félix em 2019. Este ano, procura-se o sucessor do médio internacional espanhol Pedri, do Barcelona.