León de Renato Paiva perde, mas continua em zona de "play-off"

O León, treinado pelo português Renato Paiva, perdeu com o Cruz Azul, por 2-1, na madrugada desta sexta-feira, no entanto, continua em zona de "play-off" de acesso às Finais da Liga Apertura do México.



A equipa visitante até marcou primeiro, com um autogolo de Rodrigo Huesca, aos 57 minutos. No entanto, o Cruz Azul deu a volta, com golos de Michael Estrada, aos 82 minutos, e Alonso Escoboza, aos 92.

À falta de duas jornadas da fase inicial, o León está em nono, em zona de acesso aos "play-offs", com 18 pontos. Já não pode chegar ao apuramento direto para as Finais e tem vantagem de dois pontos sobre o Juárez, primeira equipa abaixo da linha de qualificação para o "play-off".