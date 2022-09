Grande golo de Palhinha dá vitória ao Fulham em Nottingham

João Palhinha, médio do Fulham, marcou um grande golo na vitória do Fulham em casa do Nottingham Forest, por 3-2, no arranque da 8.ª jornada da Premier League.

O jogo começou melhor para a equipa de Steve Cooper, que se adiantou no marcador logo aos 11 minutos, por Awoniyi.

No entanto, a equipa londrina, orientada pelo português Marco Silva, virou o jogo em 5 minutos com três golos de rajada. Adarabioyo empatou ao minuto 55, antes de João Palhinha ter marcado um enorme golo, com um remate de fora da área ao ângulo superior da baliza, aos 58.

Dois minutos depois, Reed fez o terceiro para o Fulham com um remate de primeira. O'Brien ainda reduziu para o Nottingham, aos 77 minutos, mas já não evitou a derrota.

Com este resultado, o Fulham voltou às vitórias e subiu ao 6.º lugar, à condição, enquanto que o Nottingham Forest segue na zona de descida, no 19.º posto.

No outro jogo desta sexta-feira, o Aston Villa recebeu e venceu o Southampton, por 1-0. As duas equipas ficam empatadas no meio da tabela com 7 pontos.