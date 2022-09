Golo nos descontos vale empate entre Mainz e Hertha

O Mainz empatou na receção ao Hertha de Berlim, 1-1, com o golo a surgir já nos descontos da partida.

Tousart colocou a equipa da capital na frente na primeira parte, aos 30 minutos de jogo.

O Mainz tentou carregar em busca do empate e esse golo surgiu já muito perto do fim. O lateral Anthony Caci saiu do banco para fazer o 1-1 aos 94 minuto de jogo.

Com este resultado, o Hertha sobe ao 12.º posto, com 6 pontos, enquanto que o Mainz segura o 6.º lugar, com 11 pontos. Ambas as equipas podem cair várias posições ao longo da jornada.