FIFA confirma e encerra caso. Equador vai mesmo jogar o Mundial

A FIFA confirmou, em comunicado, a presença do Equador no Mundial do Qatar, dando por encerrado o caso após as queixas de Chile e Peru.

Em causa está a utilização do jogador Byron Castillo por parte do Equador, que não teria condições para representar essa seleção.

De acordo com os documentos oficiais, Byron teria nascido na cidade General Villamil Playas em 1998, no Equador, mas a acusação alegava que o defesa teria nascido em Tumaco, na Colômbia.

Castillo, lateral de 23 anos, foi formado no Equador e jogava no país até à época passada, no Barcelona SC, antes de se transferir para o Club León, do México, onde é treinado por Renato Paiva.

O caso ganhou nova força na semana passada, quando o jornal britânico Daily Mail publicou um áudio em que alegadamente Byron admitia que teria nascido na Colômbia.

A FIFA mantém o parecer do Comité de Disciplina, que já tinha recusado os recursos das federações do Chile e Peru. O Equador está no grupo A do Mundial, com Qatar, Países Baixos e Senegal.