Espanha divulga convocados para duelo decisivo com Portugal

Nico Williams, do Athletic de Bilbau, irmão de Iñaki, que decidiu representar o Gana , e Borja Iglesias, do Bétis, são as grandes novidades.

O ex-Sporting Pablo Sarabia, atualmente no Paris Saint-Germain, entra na lista de 25 eleitos, como habitual. Já Pedro Porro, este no Sporting, e Abel Ruiz, do Braga, ambos internacionais AA, ficam de fora.

A Espanha recebe a Suíça, em Saragoça, no dia 24 de setembro, e termina a fase de grupos três dias depois, a 27 de setembro, diante de Portugal. Este encontro, que será disputado em Braga, já tem lotação esgotada.

Com quatro jornadas disputadas, Portugal encontra-se no segundo lugar do Grupo 2, com sete pontos, menos um que a líder Espanha e mais três que a República Checa, terceira classificada. Em quarto está a Suíça, com três pontos. O vencedor do grupo sela o apuramento para a Final Four.

Os jogos de Portugal com República Checa, fora, a 24 de setembro, às 19h45, e Espanha, três dias depois, à mesma hora, terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.



Lista de convocados da Espanha



Guarda-redes: Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya;

Defesas: Pau Torres, Jordi Alba, José Gayá, Hugo Guillamón, Diego Llorente, Eric García, César Azpilicueta, Dani Carvajal;

Médios: Sergio Busquets, Rodrigo Hernández, Pedri González, Koke, Gavi, Carlos Soler, Marcos Llorente;

Avançados: Pablo Sarabia, Nico Williams, Marco Asensio, Álvaro Morata, Borja Iglesias, Yéremy Pino e Ferran Torres.