Diallo detida novamente e acusada no caso de agressão a jogadora do PSG

O ex-jogadora Aminata Diallo foi novamente detida e desta vez formalmente acusada de violência física e ligação criminosa ao ataque à antiga colega de equipa, Kheira Hamrouai, segundo a imprensa francesa.

A média, que se retirou do futebol aos 27 anos este verão, após ter terminado o contrato com o PSG, voltou à lista de suspeitos, depois de ter sido a primeira detida no caso.

O ataque remonta a 2021, quando a antiga colega de equipa Kheira Hamrouai foi violentamente agredida com barras de metal por homens mascarados.

Diallo esteve detida durante 36 horas para ser questionada e acabou por ser libertada. Kheira Hamraoui apanhou boleia com Diallo na noite do incidente e foi agredida à saída.

O caso, que se tornou manchete nos jornais franceses, tomou uma nova dimensão com o alegado envolvimento de Eric Abidal e um alegado relacionamento amoroso com Kheira Hamrouai. O ex-dirigente do Barcelona e a antiga esposa foram também considerados suspeitos do caso.