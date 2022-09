James Rodríguez regressa ao futebol europeu para jogar na Grécia

O Olympiakos anunciou, em comunicado, a contratação de James Rodríguez, antigo avançado do FC Porto.

O internacional colombiano, de 31 anos, rescindiu contrato com o Al-Rayyan, do Qatar, e está de regresso ao futebol europeu.

James estreou-se na Europa ao serviço do FC Porto, entre 2010 e 2013. Depois de uma breve passagem pelo Mónaco e um destaque no Mundial do Brasil, mudou-se para o Real Madrid.

Seguiram-se passagens pelo Bayern de Munique e Everton, antes da transferência para o Qatar.

No currículo, James conta com duas Ligas dos Campeões, uma Liga Europa, três ligas portuguesas, duas La Liga e duas Bundesligas, entre várias taças nacionais.

É o segundo reforço de cartaz do Olympiakos, depois de Marcelo, também ex-Real Madrid.