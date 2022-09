Urs Fischer. Sp. Braga “está bastante forte”

O treinador do Union Berlin, Urs Fischer, considera que o Sp. Braga é uma "equipa bem organizada" e que dará muito trabalho na partida da Liga Europa.

"O Sp. Braga tem tido bastante sucesso nos seus jogos, marca muitos golos e é um adversário que está bastante forte. Tem tido uma presença assídua na Europa, chegou aos quartos de final na época passada e é uma equipa bem organizada. Esperamos dificuldades, mas vamos tentar superar isso", refere Urs Fischer.

O técnico alemão desvaloriza o eventual favoritismo: “Amanhã posso dizer se somos favoritos [risos]."

Fischer garante, no entanto, que a sua equipa, que lidera a Bundesliga, quer “uma vitória amanhã."

Já Diogo Leite, central português a jogar no Union Berlin, considera que "o Sp. Braga tem crescido, vê-se pelo último ano e não me surpreende. É uma equipa forte, a equipa que tem mais golos no campeonato e preparámo-nos muito bem. Sabemos os pontos fortes, mas também onde podemos atacar. Estamos preparados."

A partida para a Liga Europa está marcada para esta quinta-feira, a partir das 20h00.