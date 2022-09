James Rodríguez a um passo de ser reforço do Olympiacos

James Rodríguez está a um passo de ser reforço do Olympiacos, da Grécia, segundo avança o jornalista italiano Fabrizio Romano.

O extremo internacional colombiano, de 31 anos, que alcançou o estrelato no FC Porto, deverá ser emprestado pelo Al-Rayyan, do Qatar, até ao final da época. Não há informação sobre possível opção de compra.

Ainda de acordo com Fabrizio Romano, James viaja esta manhã para a Grécia, onde já tem os exames médicos marcados. No final, "se tudo correr como planeado", deverá assinar ainda esta quarta-feira.

James Rodríguez terminou a formação no Banfield, da Argentina, antes de seguir para o FC Porto, ainda com 19 anos. Depois de três temporadas no Dragão, onde venceu três campeonatos, uma Taça de Portugal, três Supertaças e uma Liga Europa, seguiu para o Mónaco por 45 milhões de euros e, na época seguinte, rumou ao Real Madrid por 75 milhões.

Ao fim de seis temporadas no Real Madrid, duas delas emprestado ao Bayern de Munique, James esteve uma época no Everton, de Inglaterra, para depois assinar pelo Al-Rayya, onde esteve durante ano e meio.

James Rodríguez soma 24 golos em 86 internacionalizações pela Colômbia. O médio-ofensivo e extremo tenta estar no Mundial do Qatar.