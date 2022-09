Cantona boicota Mundial do Qatar

O ex-jogador Eric Cantona garante que não vai assistir a nenhum dos jogos do próximo Mundial, a disputar no Qatar entre novembro e dezembro de 2022.

Segundo o antigo internacional francês, o evento é “uma aberração”.

“Sejamos honestos. Este Campeonato do Mundo não faz nenhum sentido. Pior, é uma aberração”, escreveu nas redes sociais.

Cantona recorda ainda os “milhares de mortos” ocorridos durante a construção dos estádios e a “loucura” dos estádios climatizados, o que torna tudo uma “grande farsa”.

Já Philipp Lahm, antigo internacional alemão, decidiu também boicotar o Mundial do Qatar lembrando, para além dos milhares de mortos, as limitações na liberdade de expressão no país.