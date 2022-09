Barcelona segura Gavi com cláusula de mil milhões de euros

O Barcelona anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com com Pablo Gavira, conhecido no mundo do futebol por Gavi, até 2026.

Termina a especulação em torno de Gavi, cujo contrato terminava no final da época. O médio internacional espanhol, de 18 anos, renova por mais três anos e fica com cláusula de rescisão de mil milhões de euros.

Gavi subiu à equipa principal do Barcelona na temporada passada e assumiu-se logo como indiscutível para Xavi. Fez dois golos e cinco assistências em 47 jogos e, esta época, lá leva sete encontros disputados.

Além do Barcelona, Gavi também conquistou o seu espaço na seleção de Espanha. Leva dez internacionalizações e um golo, apontado a cinco de junho e que o tornou no jogador mais jovem de sempre a marcar pela "Roja". Com 17 anos e 304 dias, superou Ansu Fati em uma semana.