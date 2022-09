Urgência na baliza leva Everton a contratar Jakupovic

Eldin Jakupovic é reforço do Everton e chega ao Goodison Park para uma estadia previsivelmente curta. Jordan Pickford e Andy Lonergan estão lesionados, vão estar fora de competição algumas semanas, e Frank Lampard recorreu ao mercado de jogadores livres para colmatar a ausência dos dois guarda-redes.

Jakupovic, de 37 anos, estava sem clube, depois de ter terminado contrato com o Leicester City, onde esteve cinco temporadas e fez quatro jogos pela equipa principal. O internacional suíço está desde 2012 no Reino Unido. Antes do Leicester passou por Hull City, onde foi orientado por Marco Silva, e no Leyton Orient.

Formado no Grasshoppers, representou ainda o Thun, na Suíça, o Lokomotiv Moscovo, na Rússia, e os gregos do Olumpiakos Volos e Aris de Salónica. O Everton confirma a contratação de Jakupovic, que fica com um "contrato de curta duração" com o clube.