Raúl de Tomas troca Espanhol pelo Rayo e não joga até janeiro

Ou seja, o antigo ponta de lança do Benfica ficará sem jogar até janeiro, altura em que abre a janela de transferências de inverno, hipotecando a possibilidade de estar no Mundial do Qatar com a seleção espanhola.

Raúl de Tomas é reforço do Rayo Vallecano até ao final da temporada 2026/27. O clube de Madrid chegou a acordo com o Espanhol de Barcelona, por um valor a rondar os 9 milhões de euros, e o negócio ficou fechado fora do mercado de transferências.

A saída do Espanhol de Barcelona não foi pacífica. As notícias na imprensa espanhola já há muito vinham dando conta de uma rutura entre jogador e clube. De Tomás queria sair e o Espanhol também estava interessado em transferir o jogador que custou cerca de 20 milhões de euros em 2020, ano em que o adquiriram ao Benfica.

De Tomás desceu com a equipa à segunda liga, tornou-se ídolo dos adeptos, ao marcar 23 golos, e na temporada passada consolidou o estatuto, com 17 golos na primeira liga. Tudo mudou no último verão. O jogador terá pedido para sair, mas a única proposta concreta chegou nas últimas horas do mercado, proveniente do Rayo Vallecano.

Devido a problemas burocráticos o negócio caiu, mas De Tomás, já depois da chegada de Braithwaite ao Espanhol, continuou a não jogar pelo clube. De acordo com a imprensa espanhola, o jogador exigiu tratamento diferencial e um aumento do salário. A solução passou por, 13 dias depois do fecho de mercado, acertar a saída para o Rayo Vallecano.

O ponta de lança regressa a Madrid e a um clube onde se destacou. Produto das escolas do Real Madrid, Raúl de Tomas jogou cedido no Córdoba, Valladolid e Rayo Vallecano. O jogador saiu para o Benfica em 2019, por 20 milhões de euros. Na Luz, o espanhol fez 17 jogos e marcou três golos.