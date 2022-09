Monza está em último da liga italiana e despede treinador

O Monza anunciou, esta terça-feira, o despedimento do treinador Giovanni Stroppa. O antigo internacional italiano, de 54 anos, deixa o clube na última posição da Serie A, com um ponto, em seis jornadas.

Rafaelle Palladino, treinador dos sub-19, assume, por agora, o comando da equipa e estará no banco no jogo com a Juventus, no próximo domingo.

Giovanni Stroppa é demitido, depois de ter conquistado o primeiro ponto no campeonato, no terreno do Lecce. A equipa de Danny Mota, internacional sub-21 português, e de Ronaldo Camará não teve um inicio de época fácil, com jogos frente a Atalanta, Roma, Udinese, Nápoles e Torino.

Stroppa foi o responsável pela subida do Monza à liga principal, na temporada passada. Iniciou a época com um vitória, para a Taça de Itália, frente ao Frosinone. Deixa o clube na última posição do campeonato.