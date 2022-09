Fábio Veríssimo nomeado para jogo da Liga Conferência

Fábio Veríssimo vai ser o árbitro principal do Silkeborg-West Ham, na quinta-feira, na Dinamarca, jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga Conferência.

O árbitro português terá como assistentes Pedro Martins e André Campos, enquanto Miguel Nogueira será o quarto árbitro.

Também haverá portugueses na Liga dos Campeões, ainda que não em campo.

Tiago Martins vai ser o assistente do videoárbitro (AVAR) do Rangers-Nápoles, na quarta-feira. Luís Godinho cumprirá a mesma função no Chelsea-Salzburgo, no mesmo dia.

Na quinta-feira, Tiago Martins será o VAR e Luís Godinho o AVAR do Stade Rennais-Fenerbahçe, da Liga Europa. Os turcos são orientados pelo português Jorge Jesus.