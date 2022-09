Cristiano Ronaldo terá rejeitado proposta de 242 milhões de euros

Cristiano Ronaldo terá rejeitado uma proposta de 242 milhões de euros, por dois anos de contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. O jornal espanhol "Marca" confirma, esta terça-feira, a existência da oferta e também a rejeição do internacional português.

O mercado continua aberto na Arábia Saudita, mas Ronaldo pretende continuar a um nível competitivo mais alto e irá permanecer no Manchester United.

O principal objetivo do jogador é apresentar-se num bom momento no Mundial do Qatar, que se disputa no final do ano. Ronaldo, que falhou grande parte da pré-época, não tem sido titular no Manchester United. CR7 foi utilizado em sete jogos e ainda não marcou.