Club Brugge “não esperava um resultado destes”

O treinador do Club Brugge, Carl Hoefkens, confirma que não esperava um resultado destes (vitória 4-0) no Dragão.

“Pensei em ganhar, claro. Encarámos este jogo com esse intuito. Os jogadores fizeram um jogo fantástico e executaram tudo o que estava previsto. As peças do puzzle encaixaram tal como esperávamos. Não esperávamos, no entanto, um resultado destes, tenho de o dizer”, refere.

Carl Hoefkens garante que estão muito satisfeitos, mas lembra que há muito trabalho pela frente.

“Esta é uma competição importante, mas há outras competições em que estamos envolvidos e que queremos vencer. É o que digo aos jogadores. Temos de lutar pelo resultado em todos os jogos”, referiu.

Hoefkens fala sobre o FC Porto: “Foi muito agressivo e quis ganhar o jogo. É uma equipa capaz de gerar várias situações quando as equipas jogam num bloco baixo. Por isso, queria a defesa alta e pressionar os defesas adversários. Isso criou-lhes dificuldades e não encontraram soluções”.

O Club Brugge derrotou o FC Porto, no Dragão, por 4-0, na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.