Ancelotti não pensa em Mbappé para reforçar o Real Madrid

Carlo Ancelotti assegura que não está sequer a pensar na possibilidade de ter Kylian Mbappé no Real Madrid. Depois da novela deste verão, em que o jogador esteve com um pé no clube espanhol, mas acabou por renovar com o PSG, esta terça-feira, o jornal "L'Équipe" informa que o contrato assinado com o clube francês prevê a possibilidade de Mbappé deixar Paris, a custo zero, em 2024 e não em 2025, como foi dado a entender aquando do anúncio da continuidade do jogador no Parque dos Princípes.

Ancelotti começou por dizer que baixava os braços à pergunta que lhe estava a ser colocada, no sentido em que para ele é um tema fechado e cansativo. No entanto, o treinador italiano acabou por responder, garantindo que está feliz com os jogadores que tem para o ataque e Mbappé, ou outro nome qualquer, não está, neste momento, na equação,.

"Estamos felizes com os nossos avançados, com os jovens. É verdade que o Karim [Benzema] nos deixa muito felizes, mas quando aparece um jovem ficamos entusiasmados, porque estamos menos acostumados. Estamos muito felizes com aquilo que o Vinícius e o Rodrygo estão a fazer. Não pensamos noutros jogadores", assegura.