Premier League volta no próximo fim de semana, mas três jogos foram adiados

A Premier League confirmou, em comunicado, que a competição regressa no próximo fim de semana, após o adiamento de uma jornada devido à morte da Rainha Isabel II. No entanto, há três jogos adiados.

Segundo a nota oficial, os jogos Chelsea-Liverpool, Manchester United-Leeds e Brighton-Crystal Palace foram adiados devido a condicionantes relacionados com o funeral.

"Depois de várias consultas com os clubes, polícia e grupos de segurança locais, não houve outra opção a não ser adiar estes três jogos. Agradecemos a todas as entidades pelo apoio para que os restantes jogos possam decorrer com normalidade", pode ler-se no comunicado.

Os jogos terão ainda momentos de homenagem à Rainha, de acordo com a nota. A Premier League anunciará "em tempo oportuno" as datas dos jogos adiados.