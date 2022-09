Palmeiras consolida liderança do campeonato brasileiro

O Palmeiras alargou a vantagem sobre o segundo classificado do campeonato brasileiro para oito pontos, às 26.ª jornada.

A equipa treinada por Abel Ferreira, ainda na ressaca da dura eliminação da Libertadores, fica em boa posição para conquistar o sétimo título de campeão brasileiro da sua história, o primeiro desde 2018.

O Palmeiras venceu o Juventude nesta jornada, no sábado, e beneficiou do empate a uma bola do Flamengo com o Goiás. O Internacional de Porto Alegre ascende ao segundo posto e o Palmeiras fica com mais um ponto de vantagem sobre o rival mais direto, aumentando a diferença de sete para oito pontos.

No domingo houve mais dois treinadores portugueses em ação - Vítor Pereira, pelo Corinthians, e Luís Castro, pelo Botafogo - e ambos empataram. O Corinthians fora com o São Paulo (1-1) e o Botafogo em casa com o América Mineiro (0-0).

O timão perdeu a possibilidade de subir ao 2.º lugar e está no 5.º posto; o Botafogo segue na 12.ª posição, com cinco pontos de vantagem sobre a primeira equipa em zona de descida, o Cuiabá, de António Oliveira.