Osasuna vence em Almería e sobe ao "top-4" da La Liga

O Osasuna venceu em casa do Almería, por 1-0, e subiu a lugares de qualificação para a Liga dos Campeões.

O clube de Pamplona venceu com um golo apontado aos 28 minutos de jogo, por Chimy Ávila. O Osasuna ainda fez o segundo por Ruben García, mas o foi invalidado por mão na bola.

Na equipa do Almería, os portugueses Samu e Dyego Sousa foi titulares, enquanto que Gui Guedes ficou pelo banco de suplentes.

Osasuna prolonga o grande momento de forma e sobe ao quarto lugar da La Liga, com os mesmos 12 pontos do que o Bétis. Só Real Madrid, líder com 15 pontos, e Barcelona, com 13, somam mais pontos neste arranque de campeonato.

Já o Almería é 14.º, com 4 pontos somados, os mesmos que Sevilha, Espanhol, Valladolid e Getafe.