Mourinho volta às vitórias em casa do Empoli

A Roma, treinada por José Mourinho, voltou às vitórias na Serie A em casa do Empoli, por 2-1.

Paulo Dybala, contratação de destaque neste verão, abriu o marcador aos 17 minutos com um grande golo de fora da área, ao ângulo.

O Empoli empatou já perto do intervalo, aos 43 minutos, num desvio de cabeça de Bandinelli que surpreendeu Rui Patrício.

A equipa de Mourinho fez o golo da vitória num rápido contra-ataque. Aos 71 minutos, Dybala fez um grande cruzamento para o segundo poste para desvio de Tammy Abraham.

Houve ainda tempo para a Roma desperdiçar um penálti. Pellegrini não conseguiu fazer o golo.

Em cima do fim da partida, Akpa Akpro foi expulso no lado do Empoli, dificultando ainda mais a reação do Empoli.

A Roma volta às vitória no campeonato, depois da goleada com a Udinese, e sobe ao quinto lugar, com 13 pontos, a um dos líderes Nápoles, Atalanta e AC Milan. O Empoli continua sem vencer. Com seis jogos, soma quatro pontos e está no 16.º lugar.