Diego Costa é reforço para o ataque do Wolverhampton

Parco em contratações esta época, o Wolverhampton teve de recorrer, com urgência, ao mercado de jogadores livres, devido à lesão grave sofrida pelos austríaco Sasa Kalajdzic.

Diego Costa é reforço do Wolverhampton, de Bruno Lage. O ponta de lança hispano-brasileiro, de 33 anos, era um jogador livre, depois de ter deixado o Atlético Mineiro em dezembro, e assina a custo zero, já fora da janela de transferências.

O ponta de lança contratado ao Estugarda, por 20 milhões de euros, estreou-se frente ao Southampton, mas sofreu sentiu uma dor num joelho e o confirmou-se o pior cenário: problema ligamentar com paragem para vários meses.

Raul Jiménez, que traz problema da pré-época, também num joelho, não está a 100%. Diego Costa não tem ritmo competitivo, devido à longa ausência de competição, mas espreita uma estreia em breve pelos Wolves.

Fábio Silva foi alternativa na época passada, mas o ponta de lança português foi cedido, este ano, ao Anderlecht.

Diego Costa, de 33 anos, foi campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, contribuindo com cinco golos, em 19 jogos. Foi a primeira experiência do internacional espanhol no seu país natal, depois de passagens por Penafiel, Braga, Atlético de Madrid, Albacete, Celta de Vigo, Rayo Vallecano e Chelsea.