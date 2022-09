Abel Ferreira rejeita sondagem do Brighton

Brighton terá sondado Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, mas o técnico terá recusado para continuar no clube brasileira.



Segundo o "UOL Esporte", Abel Ferreira quer continuar no Palmeiras para conquistar o troféu que lhe resta, o campeonato brasileiro, onde é líder isolado.

O Brighton procura treinador após a saída de Graham Potter para o Chelsea. Kjetil Knutsen [Bodo/Glimt], De Zerbi [ex-Shakhtar Donetsk], Steve Cooper [Nottingham Forest] e Ange Postecoglou [Celtic], são os outros nomes falados.

Abel Ferreira, de 43 anos, está na terceira época no Palmeiras. Já venceu duas Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e uma Taça do Brasil.

O Palmeiras é líder do Brasileirão, com 54 pontos, mais oito do que o Internacional e nove do que Flamengo e Fluminense.

Antes, Abel Ferreira orientou o PAOK, Sporting de Braga e Sporting B.