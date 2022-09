Union Berlim ganha antes de visitar Braga

O Union Berlim, do português Diogo Leite, ascendeu este domingo, provisoriamente, à liderança isolada da Bundesliga, com o triunfo por 1-0 na visita ao Colónia, na sexta jornada.

Com o defesa central emprestado pelo FC Porto a titular, o conjunto da capital, que na quinta-feira se desloca ao reduto do Sp. Braga, em jogo da Liga Europa, triunfou com um autogolo de Timo Hubers, logo ao terceiro minuto.

Aos 11 minutos, o avançado norte-americano Jordan Siebatcheu falhou a possibilidade do 2-0, ao desperdiçar um penálti.

O Union Berlim soma agora 14 pontos, em seis jornadas, mais dois pontos do que Bayern Munique, Hoffenheim, Borussia Dortmund e Friburgo, que recebe hoje o Borussia Monchengladbach e que, em caso de triunfo, se isolará na frente, com 15.

O Colónia é sétimo, com nove pontos.