Premier League adia jornada em memória de Isabel II

Depois de horas de especulação, a Premier League oficializou o adiamento da jornada deste fim-de-semana, em homenagem à Rainha Isabel II, que morreu na quinta-feira.

"Numa reunião realizada esta manhã, os clubes da Premier League prestaram a sua homenagem à Rainha Isabel II. Para homenagear a sua vida e dedicação à nossa nação, os jogos deste fim-de-semana serão adiados. Mais atualizações em relação a jogos durante o período de luto serão dadas em breve", pode ler-se na nota.

O diretor-executivo da competição, Richard Masters, explicou a decisão: "Este é um período muito triste para a nação e para milhões de pessoas que a admiravam em todo o mundo. Juntamo-nos nesse luto. Foi uma inspiração e deixa para trás um enorme legado".

O Governo tinha anunciado que os eventos desportivos deste fim-de-semana poderiam decorrer com normalidade, apesar dos dias de luto anunciados após a morte da monarca. Ainda assim, a jornada fica adiada.

O comunicado abre ainda a possibilidade da próxima jornada ser também adiada, fim-de-semana em que decorrerá o funeral de Isabel II.

Resta perceber quando será encaixada a jornada da Premier League, num ano em que o Mundial do Qatar, a realizar-se em dezembro, congestionou o calendário desportivo.

Os jogos europeus de quinta-feira com equipas inglesas realizaram-se, com um minuto de silêncio antes do pontapé de saída. O Arsenal jogou em casa do Zurique para a Liga Europa, enquanto que o Manchester United recebeu a Real Sociedad. Na Liga Conferência, o West Ham recebeu, em Londres, o Steaua de Bucareste.

A Rainha Isabel II morreu na quinta-feira, aos 96 anos de idade. A notícia foi divulgada às 18h30. "A Rainha morreu tranquilamente em Balmoral, esta tarde", refere a mensagem real.

O sucessor de Isabel II é o seu filho mais velho Carlos, que será proclamado Rei de Inglaterra na sexta-feira e fará um discurso à nação.