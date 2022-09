Marco Silva nomeado para treinador do mês da Premier League

Marco Silva, que orienta o recém-promovido Fulham, está entre os nomeados para melhor treinador de agosto da Premier League.

O português, de 45 anos, levou o Fulham (que ele próprio subiu à I Liga) a duas vitórias e dois empates, mais uma derrota, nas cinco jornadas disputadas no mês em causa. Um dos empates foi diante do Liverpool.

Atualmente, após seis jogos, o Fulham está em décimo, com oito pontos.

Silva compete com os espanhóis Mikel Arteta (do líder Arsenal) e Pep Guardiola (Manchester City), o inglês Graham Potter (Brighton & Hove Albion, a caminho do Chelsea) e o italiano Antonio Conte (Tottenham).

O vencedor será conhecido a 12 de setembro, próxima segunda-feira.