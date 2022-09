Leipzig encontra treinador num dia. Marco Rose é o escolhido

Marco Rose é o novo treinador do RB Leipzig, anunciou, esta quinta-feira, o clube alemão, que na véspera despedira Domenico Tedesco.

O alemão, de 45 anos, que estava sem clube desde que deixou o Borussia de Dortmund, no final da última época, assina contrato até 2024.

Rose sucede ao ítalo-alemão Tedesco, que não resistiu ao início de época muito abaixo das expectativas, culminado com duas goleadas seguidas. A primeira, frente ao Eintracht Frankfurt, por 4-0, para a Bundesliga, e a segunda com o Shakhtar Donetsk, em casa, por 4-1, para a Champions.

Tedesco deixa o Leipzig no 11.º lugar do campeonato alemão, com cinco em três jornadas, fruto de uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Marco Rose regressa à esfera de treinadores da Red Bull. O técnico esteve seis épocas no RB Salzburgo, duas na equipa principal, antes de rumar ao Borussia Monchengladbach e, depois, ao Dortmund. Agora, volta a comandar uma equipa pertencente à marca de bebidas energéticas.