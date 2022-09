Graham Potter sucede a Tuchel como treinador do Chelsea

Agora, terá a missão de tirar o Chelsea da má fase em que se encontra. Os "blues" só têm três vitórias em sete jogos neste início de época. Além disso, ocupam apenas o sexto lugar da Premier League, com dez pontos, fruto de três triunfos, um empate e duas derrotas em seis jornadas.

Potter levou o Brighton ao nono lugar da Premier League, na temporada passada, e tem impressionado no arranque da época atual: as gaivotas estão na quarta posição, fruto de quatro vitórias em seis jogos.

O técnico inglês, de 47 anos, deixa o Brighton & Hove Albion para suceder ao alemão Thomas Tuchel, que não resistiu ao mau arranque de época e foi despedido na terça-feira , após ter perdido, em casa, com o Dínamo de Zagreb, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Graham Potter é o novo treinador do Chelsea, anunciou o clube inglês, que também chegou a abordar Rúben Amorim , segundo a Sky Sports.

Rúben Amorim chegou a ser abordado para assumir o lugar. De acordo com a Sky Sports, o novo presidente do Chelsea, Todd Boehly, abordou diretamente o treinador do Sporting. O alvo preferencial era Potter, desejo que se concretizou, mas o português, de 37 anos, fica debaixo de olho.

Tuchel estava no Chelsea desde meados da época 2020/21, quando conquistou a Liga dos Campeões. O técnico alemão, de 49 anos, levou os londrinos a um quarto e a um terceiro lugares da Premier League e venceu, também, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.

Thomas Tuchel passa a ser um dos nomes mais apelativos do mercado de treinadores. Depois de Mainz, Borussia de Dortmund, PSG e Chelsea, ficará à espreita da próxima vaga que abrir num grande clube.