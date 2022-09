Fulham de Marco Silva empresta Ivan Cavaleiro ao Alanyaspor

O português Ivan Cavaleiro vai jogar no Alanyaspor, da Turquia, por empréstimo do Fulham, treinado pelo compatriota Marco Silva.

O extremo, de 28 anos, vai rodar no atual 13.º classificado do campeonato turco até ao final da época, depois de ter perdido espaço nas contas do técnico português, no plantel recém-promovido à Premier League.

Formado no Benfica, Ivan Cavaleiro estreou-se na equipa principal em 2013/14, tendo feito 20 jogos e um golo. Seguiu, depois, para o Deportivo da Corunha, por empréstimo, antes de rumar, em definitivo, ao Mónaco.

Cavaleiro não se afirmou no Principado e acabou por se mudar para Inglaterra, onde representou o Wolverhampton durante três temporadas, antes de se transferir para o Fulham, onde estava há três épocas.