Tottenham bate Marselha e junta-se ao Sporting na liderança

O Tottenham juntou-se ao Sporting na liderança do grupo D da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao vencer na receção ao Marselha, por 2-0.

Os ingleses venceram com um bis do brasileiro Richarlison, que marcou aos 76 e 81 minutos. Os franceses jogaram quase toda a segunda parte com dez jogadores, devido à expulsão do ex-FC Porto Chancel Mbemba.

Na segunda jornada, há duelo de líderes. Sporting e Tottenham defrontam-se em Alvalade, no dia 13 de setembro, às 17h45, com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.