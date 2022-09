Oficial. Thomas Tuchel deixa comando do Chelsea

O Chelsea anunciou, de forma surpreendente, a saída do treinador alemão Thomas Tuchel.

O técnico chegou ao comando do clube de Londres a meio da época 2020/21 para substituir Frank Lampard e venceu a Liga dos Campeões nessa temporada, no Estádio do Dragão. No entanto, já com outra direção à frente do clube, não resiste a um início de temporada tremido.

O Chelsea está no 6.º lugar da Premier League, já com duas derrotas no campeonato. A gota de água foi o arranque na Champions com uma derrota em casa do Dínamo de Zagreb, na última tarde.

"Em nome de todos no Chelsea, queremos agradecer ao Thomas e à sua equipa técnica pelo seu esforço, têm o seu lugar na nossa história ao terem vencido a Liga dos Campeões. À medida que chegamos aos 100 dias desde que tomámos conta do clube, os donos acreditam que é a hora certa para fazer esta mudança. Vamos trabalhar rapidamente para nomear outro treinador", pode ler-se na nota da direção.

Tuchel deixa o clube com três troféus. Para além da Champions, conquistou as consequentes Supertaça Europeia e Mundial de Clubes. Antes, passou pelo PSG, Dortmund e Mainz.

O clube londrino investiu fortemente neste verão, com as contratações de Wesley Fofana, Marc Cucurella, Raheem Sterling, Koulibaly, Aubameyang, Chukwuemeka e Zakaria, num total de mais de 200 milhões de euros.

Tuchel viveu ainda a transição e instabilidade na direção do clube. Na época passada, devido à invasão na Ucrânia e consequentes castigos a oligarcas russos, Roman Abramovich vendeu o clube a um grupo liderado por Todd Boehly. O processo afetou o clube, que não podia fazer transações, como vender bilhetes ou "merchandising", para além de renovar com jogadores ou fazer contratações até à venda do clube.

