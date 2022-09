Novo treinador do Malmo desvaloriza partida com o Braga. "Jogo de domingo é muito mais importante"

Ade Hareide, novo treinador do Malmo, está mais focado em melhorar a classificação no campeonato sueco do que com o desempenho na Liga Europa.

O primeiro adversário do Malmo é o Sporting de Braga, nesta quinta-feira. Ade Hareide deixou os noruegueses do Rosenborg para regressar ao Malmo, que treinou em 2014 e 2015. O experiente treinador norueguês de 68 anos tem como principal objetivo o "top-3" do campeonato, numa altura em que o Malmo está na 7.ª posição.

"Temos 15 jogos até ao fim da época. O jogo de amanhã não é tão importante, além de termos um bom desempenho. A partida contra o Norrkoping no domingo é muito mais importante. Temos que usar o jogo de amanhã para colocar uma equipa em ação e que seja melhor do que o que tem sido", disse, em conferência de imprensa.

Ainda assim, o Malmo quer dificultar a vida ao Braga e evitar "erros estúpidos".

"Devemos ser compactos defensivamente, ser impecáveis e não podemos cometer erros estúpidos. Temos que nos libertar e ousar jogar futebol. Temos que fazer coisas contra o Braga que eles não gostam. É mais sobre ser mais cínico no nosso jogo", atira.



Ade Hareide apela à emoção de jogar em casa para criar dificuldades aos visitantes: "Temos que ter a sensação de que quando o Braga entrar no estádio, eles sintam que é difícil vencer. Temos de correr muito, disputar todos os duelos e tentar jogar à bola. É muito sobre o coração, não apenas o cérebro. Há emoção quando jogamos aqui em casa, em Malmo", atira.

Depois da saída de Milos Milojevic do comando técnico, Andreas Georgson ficou à frente da equipa de forma interina, antes do anúncio de Ade Hareide esta semana.

Ade Hareide é um dos mais experientes e titulados treinados do futebol nórdico. O norueguês orientou o Molde, Viking e Rosenborg no seu país de origem, para além de já ter sido o selecionador da Noruega e da Dinamarca. Na Suécia, passou pelo Orgryte, Helsingborgs e Malmo. Orientou o Brondby, na Dinamarca.



Venceu duas vezes a liga sueca, uma vez a liga norueguesa, uma liga dinamarquesa e cinco taças.

O Braga será a estreia de Ade Hareide no regresso a Malmo. O jogo está marcado para 17h45, com relato no site da Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.