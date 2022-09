Champions faz a primeira vítima. Leipizig despede treinador

O Leipzig anunciou a saída do treinador Domenico Tedesco, despedido após a derrota na Liga dos Campeões.

O técnico não resiste a duas goleadas seguidas. A primeira, frente ao Eintracht Frankfurt, por 4-0, para a Bundesliga, e na última noite frente ao Shakhtar Donetsk, em casa, por 4-1, para a Champions.

No geral, os resultados do Leipzig estavam muito inferiores às expectativas, com apenas uma vitória na Bundesliga e já duas derrotas, que valem ao Leipzig o 11.º lugar.

Tedesco, de 36 anos, chegou na época passada ao Leipzig, depois de passagens pelo Spartak de Moscovo e Schalke 04.

Já não é a primeira vez que o jovem técnico alemão é despedido após uma goleada na Liga dos Campeões. Em 2019, uma goleada frente ao Manchester City ditou a saída.