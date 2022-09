Brugge impõe respeito com vitória sobre o Bayer Leverkusen

O Club Brugge recusa ser o elo mais fraco do grupo B, o do FC Porto, da Liga dos Campeões. A equipa belga provou-o, esta quarta-feira, ao receber e bater os alemães do Bayer Leverkusen, por 1-0, na primeira jornada.

Um golo de Abakar Sylla, aos 42 minutos, decidiu o jogo a favor do Brugge e colocou-o como um dos líderes do grupo, com três pontos, os mesmos do Atlético de Madrid, que derrotou o FC Porto, por 2-1.

Na próxima jornada, o Club Brugge visita o Porto, que ocupa o último lugar do grupo B, sem pontos, tal como o Bayer. Jogo marcado para 13 de setembro, às 20h00, no Estádio do Dragão, e com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.