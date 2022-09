Bicampeão Palmeiras eliminado da Libertadores. Scolari bate Abel Ferreira

O Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, foi eliminado da Copa Libertadores pelo Athletico Paranaense, de Scolari, com um empate a dois golos o Allianz Parque.

Depois de uma derrota por 1-0 fora de portas na primeira mão, o Palmeiras entrou forte e igualou a eliminatória logo aos 3 minutos de jogo, por Gustavo Scarpa, com um remate à entrada da área.

A tarefa complicou-se quando o Palmeiras se viu reduziu a 10 jogadores devido a uma expulsão, com vermelho direto, de Murilo Cerqueira, por entrada dura.

Ainda assim, a equipa de Abel Ferreira marcou o segundo aos 55 minutos. Marcos Rocha cobrou lançamento lateral para a área e Gustavo Gomez desviou de cabeça para a baliza.

O pior estava reservado para o fim para a equipa de Abel. Com uma grande jogada coletiva, Pablo voltou a empatar a eliminatória, aos 64 minutos. Encostou depois de um toque de Vítor Roque dentro da área, desmontando a defesa do Palmeiras.

O golo da vitória do Athletico Paranaense surgiu bem perto do fim. Aos 85 minutos, Terans rematou de fora da área, desviu num defesa do Palmeiras e traiu o guarda-redes.

É a primeira vez em três anos que a Libertadores não será conquistada por um treinador português. Jorge Jesus, no Flamengo, venceu em 2019, seguido de duas vitórias de Abel Ferreira.

Luiz Felipe Scolari, de 73 anos, vai tentar vencer a três Libertadores da carreira, depois de ter conquistado em 1995, com o Grémio, e 1999, com o Palmeiras.

O Flamengo está em vantagem na outra semi-final, após ter goleado o Vélez Sarsfield, por 4-0, na Argentina, na primeira mão.